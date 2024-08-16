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Кабмін погодив нового голову Тернопільської ОВА

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 13:18
Кабмін погодив нового голову Тернопільської ОВА
негода, фото з фб

На уряді 16 серпня погоджено призначення В’ячеслава Негоди головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, "Чесно"

Деталі: Окрім призначення Негоди, уряд погодив звільнення Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена.

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За даними "Чесно", Негода у 2019 році став заступником Міністра розвитку громад та територій.

Вже у 2023 році Кабмін погодив звільнення Негоди з посади заступника міністра. Це сталося після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого спіймали на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. 

За часів попередньої влади Негода працював першим заступником та заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Кабінет міністрів у грудні погодив звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша на засіданні 27 грудня. Згодом президент підтримав звільнення.

Тернопільська областьвладаКабінет міністрів
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