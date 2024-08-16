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Кабмин согласовал нового главу Тернопольской ОВА

Роман ПетренкоПятница, 16 августа 2024, 13:18
Кабмин согласовал нового главу Тернопольской ОВА
негода, фото с фб

На правительстве 16 августа согласовано назначение Вячеслава Негоды председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, "Честно"

Детали: Кроме назначения Негоды, правительство согласовало увольнение Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.

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По данным "Честно", Негода в 2019 году стал заместителем Министра развития общин и территорий.

Уже в 2023 году Кабмин согласовал увольнение Негоды с должности заместителя министра. Это произошло после скандала с первым заместителем министра Василием Лозинским, которого поймали на взятке в размере 400 тысяч долларов.

Во времена предыдущей власти Негода работал первым заместителем и заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Предыстория: Кабинет министров согласовал увольнение главы Тернопольской ОВА Владимира Труша на заседании 27 декабря.

Впоследствии президент поддержал увольнение.

Тернопольская областьвластьКабинет министров
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