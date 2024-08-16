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Задержали глав ТЦК в Буче и Борисполе: при обысках нашли более миллиона долларов

Валентина РоманенкоПятница, 16 августа 2024, 13:47
Задержали глав ТЦК в Буче и Борисполе: при обысках нашли более миллиона долларов
фото правоохранителей

На схеме по уклонению от мобилизации разоблачили начальников Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектации, а также их сообщника: во время обысков у них изъяли более 1 миллиона долларов.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, "Украинская правда"

Детали: По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем служили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения из воинского учета.

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Как известно, начальником ТЦК Бучанского района является Леонид Выкочко, а начальником ТЦК Бориспольского района - Сергей Русин.

 

В настоящее время задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации.

К своей противоправной деятельности подозреваемые пытались привлечь должностных лиц Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины для беспрепятственного утверждения необходимых документов, отмечают в ОГП.

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В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, "уклонистов" и в автомобилях фигурантов правоохранители провели 33 обыска.

Было изъято почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тысяч долларов США у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

 
 

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В СБУ добавляют, что посредника военная контрразведка задержала в столичном ресторане, когда он получал 50 тыс. американских долларов от новых клиентов. Дополнительно во время обысков в доме иностранца обнаружено большое количество оружия, в частности пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается.

ТЦКкоррупцияСБУКиевская область
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