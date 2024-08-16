Друга хвиля спеки в Україні може тривати до 25 серпня – Укргідрометцентр

В Україні починається друга хвиля спеки, яка може тривати до 25 серпня.

Джерело: спікер Укргідрометцентру Наталія Птуха на брифінгу в п'ятницю, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Уже зараз ми можемо говорити про те, що до нас наближається друга хвиля спеки, вона почнеться відзавтра, вже будуть більш високі показники температури".

Реклама:

Деталі: За словами Птухи, тепле повітря, яке надходитиме на територію України з південного заходу, спровокує більш високі температурні показники. Насамперед, у південно-західних та південних областях.

У багатьох областях України температура триматиметься в районі 29-34°, у південно-західних і південних областях вона може сягнути 35-37°.

Речниця Укргідрометцентру зазначає, що сильна спека класифікується починаючи з 35°.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, за її словами, у західних областях можуть іти дощі через область зниженого тиску. А ось на південному сході погода буде переважно без опадів, що сприяє високому рівню пожежної небезпеки.

Птуха повідомила, що друга хвиля спеки може утримуватися в Україні до 25 серпня.

Пряма мова: "За розрахунками, до середини третьої декади серпня, тобто, до 25 серпня може утримуватися... На Київщині пік припаде з 17 по 21 серпня, потім уже буде і для західних, і для північних областей певне послаблення".

Деталі: Зі свого боку речник ДСНС Олександр Хоружний повідомив, що в Україні порівняно з попереднім роком удвічі зросла кількість пожеж і на 22% кількість людей, які потонули.

Нагадаємо: 16 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук попрередила Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду і, як наслідок, зростання її споживання.