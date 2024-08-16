Вторая волна жары в Украине может продлиться до 25 августа – Укргидрометцентр

В Украине начинается вторая волна жары, которая может продлиться до 25 августа.

Источник: спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в пятницу, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Уже сейчас мы можем говорить о том, что к нам приближается вторая волна жары, она начнется с завтрашнего дня, уже будут более высокие показатели температуры".



Детали: По словам Птухи, теплый воздух, который будет поступать на территорию Украины с юго-запада, спровоцирует более высокие температурные показатели. В первую очередь, в юго-западных и южных областях.



Во многих областях Украины температура будет держаться в районе 29-34°, в юго-западных и южных областях она может достигнуть 35-37°.



Спикер Укргидрометцентра отмечает, что сильная жара классифицируется начиная с 35°.



При этом, по ее словам, в западных областях могут идти дожди из-за области пониженного давления. А вот на юго-востоке погода будет преимущественно без осадков, что способствует высокому уровню пожарной опасности.



Птуха сообщила, что вторая волна жары может удерживаться в Украине до 25 августа.



Прямая речь: "По расчетам, до середины третьей декады августа, то есть, до 25 августа может удерживаться... На Киевщине пик припадет с 17 по 21 августа, потом уже будет и для западных, и для северных областей определенное послабление".



Детали: В свою очередь пресс-офицер ГСЧС Александр Хоружный сообщил, что в Украине в сравнении с предыдущим годом в два раза увеличилось количество пожаров и на 22% количество утонувших в водоемах.



Спасатели называют одной из причин этого сильную жару, которая наблюдается в Украине этим летом и просит людей быть внимательными, соблюдать правила пожарной безопасности и купаться в специально предназначенных для этого местах.

Напомним: 16 августа заместитель министра энергетики Светлана Гринчук попрередила Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста ее потребления.

Реклама: