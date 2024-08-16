Зеленський призначив радника Єрмака уповноваженим з питань санкційної політики
П'ятниця, 16 серпня 2024, 16:04
Глава держави Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка радником - уповноваженим президента з питань санкційної політики.
Джерело: указ президента №506 від 16 серпня
Дослівно: "Призначити Власюка Владислава Вікторовича радником – уповноваженим президента України з питань санкційної політики".
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Деталі: За даними з відкритих джерел, 35-річний Владислав Власюк – адвокат за освітою, працював Департаменті патрульної поліції (2015-2016), є радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака, секретарем Міжнародної санкційної групи Єрмака–Макфола.