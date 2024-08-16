Зеленский назначил советника Ермака уполномоченным по вопросам санкционной политики
Пятница, 16 августа 2024, 16:04
Глава государства Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка советником - уполномоченным президента по вопросам санкционной политики.
Источник: указ президента №506 от 16 августа
Дословно: "Назначить Власюка Владислава Викторовича советником - уполномоченным президента Украины по вопросам санкционной политики".
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Детали: По данным из открытых источников, 35-летний Владислав Власюк - адвокат по образованию, работал в Департаменте патрульной полиции (2015-2016), является советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака, секретарем Международной санкционной группы Ермака-Макфола.