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Палили пікапи ЗСУ та релейні шафи: СБУ та поліція затримали 6 неповнолітніх диверсантів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 16:43
Палили пікапи ЗСУ та релейні шафи: СБУ та поліція затримали 6 неповнолітніх диверсантів
фото поліції

Служба безпеки України та Національна поліція затримали шістьох неповнолітніх диверсантів, які вчиняли підпали в Одесі та Миколаєві.

Джерело: Нацпол, СБУ

Деталі: В Одесі правоохоронці затримали трьох диверсантів за підпал об’єктів на залізниці – двох 18-річних місцевих жителів та їхню 15-річну спільницю. Юнаки вчергове намагалися підпалити релейну шафу, обравши віддалений відрізок колій без освітлення.

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Встановлено, що фігуранти діяли за вказівкою кураторів із РФ, які надсилали завдання використовуючи соціальні мережі. У цьому випадку йдеться про підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів, дискредитування роботи ТЦК.

 

Усім затриманим оголошені про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (Диверсія) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує довічне увʼязнення.

Водночас у Миколаєві викрили завербованих російськими спецслужбами трьох місцевих жителів – 14-ти, 16-ти та 13-ти років, які підпалили два автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

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Правоохоронці встановили, що неповнолітні переписувалися з представниками ФСБ РФ в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, сім - та банківські картки, які вони використовували для комунікації із куратором.

16-річному затриманому слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

диверсантиСБУполіціяОдеса
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