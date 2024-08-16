Жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы: СБУ и полиция задержали 6 несовершеннолетних диверсантов

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали шестерых несовершеннолетних диверсантов, которые совершали поджоги в Одессе и Николаеве.

Источник: Нацпол, СБУ

Детали: В Одессе правоохранители задержали трех диверсантов за поджог объектов на железной дороге - двух 18-летних местных жителей и их 15-летнюю сообщницу. Юноши в очередной раз пытались поджечь релейный шкаф, выбрав отдаленный отрезок путей без освещения.

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Установлено, что фигуранты действовали по указанию кураторов из РФ, которые присылали задания используя социальные сети. В этом случае речь идет о поджогах релейных шкафов на железной дороге, фиксировании результатов обстрелов, дискредитации работы ТЦК.

Всем задержанным объявлено о подозрениях по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

В то же время в Николаеве разоблачили завербованных российскими спецслужбами трех местных жителей - 14-ти, 16-ти и 13-ти лет, которые подожгли два автомобиля военнослужащих ВСУ.

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Правоохранители установили, что несовершеннолетние переписывались с представителями ФСБ РФ в одном из мессенджеров. За деньги им предлагали поджигать авто военнослужащих и снимать это на видео.

Во время санкционированных обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, сим - и банковские карты, которые они использовали для коммуникации с куратором.

16-летнему задержанному следователи полиции сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет заключения.