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Голова Міноборони Іспанії: Україна сама визначає, як використовує отриману зброю

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 серпня 2024, 18:29
Голова Міноборони Іспанії: Україна сама визначає, як використовує отриману зброю
Margarita Robles, Europa Press via Getty Images

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що не має інформації про використання Україною іспанської зброї на території Курської області, але зазначила, що саме Київ визначає, як використовувати передану зброю.

Джерело: Роблес заявила під час візиту до штабу НАТО у Валенсії в п’ятницю, 16 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE

Деталі: На питання, чи знає вона про використання іспанської зброї українськими військовими на Курщині, голова Міноборони Іспанії зазначила, що не має такої інформації.

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"Це війна, і тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідне, в будь-який момент", – додала вона.

Роблес водночас підкреслила, що зброя, яку Іспанія надала Україні, є "оборонною зброєю для оборони".

Міністерка також запевнила, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північноатлантичного альянсу".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Міністерство оборони Британії підтвердило, що українські війська можуть використовувати британську зброю на російській території для самозахисту - за одним винятком.

Україна також може вільно використовувати передані Канадою танки і бронемашини та іншу техніку на території Росії.

Іспанія
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