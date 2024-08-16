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На Закарпатті троє чоловіків, намагаючись втекти в Румунію, напали на військовослужбовця

Тетяна Олійник, Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 21:33
На Закарпатті троє чоловіків, намагаючись втекти в Румунію, напали на військовослужбовця
Румунські поліцейські затримали українського громадянина. Фото - Presa Satu Mare

На Закарпатті троє чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, напали на військовослужбовця та відібрали зброю. Одного чоловіка затримали українські прикордонники, ще двох утікачів – румунські поліцейські.

Джерело: коментар речника ДПСУ Андрія Демченка "Українській правді"

Пряма мова: "Сьогодні група порушників здійснила напад на одного з військовослужбовців зі складу прикордонного наряду на Закарпатті.

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Трьох порушників намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону в Румунію. Чоловіки, напавши на військовослужбовця, відібрали зброю та вдалися до втечі в напрямку суміжної країни".

Деталі: Одного з порушників українські прикордонники невдовзі затримали неподалік: він намагався подолати інженерні загородження, аби далі перетнути кордон. Затриманий виявився мешканцем Закарпаття.

Поліція Румунії неподалік кордону затримала громадянина України, який невдовзі вказав на відібрану зброю. Вони покинули її на території Румунії. Невдовзі затримали ще одного втікача.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Поліція румунського повіту Сату-Маре, що біля кордону з Угорщиною та Україною, в п’ятницю, 16 серпня, повідомила про затримання двох громадян України. Вони нібито попросили "політичного притулку" в румунської влади.

ЗакарпаттякордонухилянтиРумунія
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