На Закарпатье трое мужчин, пытаясь убежать в Румынию, напали на военнослужащего

На Закарпатье трое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, напали на военнослужащего и отобрали оружие. Одного мужчину задержали украинские пограничники, еще двух беглецов - румынские полицейские.

Источник: комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко "Украинской правде"

Прямая речь: "Сегодня группа нарушителей совершила нападение на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда на Закарпатье. Трех нарушителей пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы в Румынию.

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Мужчины, напав на военнослужащего, отобрали оружие и прибегли к бегству в направлении сопредельной страны".

Детали: Одного из нарушителей украинские пограничники вскоре задержали неподалеку: он пытался преодолеть инженерные заграждения, чтобы дальше пересечь границу. Задержанный оказался жителем Закарпатья.

Полиция Румынии недалеко от границы задержала гражданина Украины, который вскоре указал на отобранное оружие. Они покинули его на территории Румынии. Вскоре задержали еще одного беглеца.

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Что предшествовало:

Полиция румынского уезда Сату-Маре, что у границы с Венгрией и Украиной, в пятницу, 16 августа, сообщила о задержании двух граждан Украины. Они якобы попросили "политического убежища" у румынских властей.