Міністр оборони Латвії про операцію в Курській області: Війна повернулася додому

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи події у Курській області, заявив, що розв'язана РФ війна проти України "певною мірою повернулася до себе додому".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Спрудса "Голосу Америки"

Деталі: Операцію ЗСУ у Курській області латвійський міністр розглядає як абсолютно легітимні дії у війні самозахисту, боротьбі за свободу і цілісність України.

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Він нагадав позицію Латвію про те, що Україна має право завдавати ударів по російській території.

"Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав Путін і Росія", – наголосив він.

За словами Спрудса, події у Курській області нагадують Росії про "елемент самознищення".

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"Я казав це на початку, що насправді Путін вагітний самознищенням, і рано чи пізно це повернеться назад. Тож тепер, як точно сказав президент Зеленський, війна повернулася туди, звідки розпочалася", – зазначив він.

Міністр додав, що йдеться і про "дуже, дуже важливий сигнал" про те, що Росія не може виграти цю війну.

"Рано чи пізно, звісно за підтримки союзників, Україна виграє цю війну, і я в цьому абсолютно впевнений. І це займе стільки часу, скільки буде потрібно. Але Україна повинна виграти цю війну", – резюмував Спрудс.

Українська операція у Курській області отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.

Розвідка британського Міноборони водночас відзначає, що Росія розгорнула більше військ у Курській області після початкового "безладу і дезорганізації" минулого тижня.