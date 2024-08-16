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Министр обороны Латвии об операции в Курской области: Война вернулась домой

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 16 августа 2024, 21:32
Министр обороны Латвии об операции в Курской области: Война вернулась домой
Фото: Getty Images

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, комментируя события в Курской области, заявил, что развязанная РФ война против Украины "в определенной степени вернулась к себе домой".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Спрудса "Голосу Америки"

Детали: Операцию ВСУ в Курской области латвийский министр рассматривает как абсолютно легитимные действия в войне самозащиты, борьбе за свободу и целостность Украины.

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Он напомнил позицию Латвии о том, что Украина имеет право наносить удары по российской территории.

"Сейчас мы видим, что война в определенной степени вернулась к себе домой. Войну начал Путин и Россия", – подчеркнул он.

По словам Спрудса, события в Курской области напоминают России об "элементе самоуничтожения".

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"Я говорил это в начале, что на самом деле Путин беременный самоуничтожением, и рано или поздно это вернется обратно. И теперь, как точно сказал президент Зеленский, война вернулась туда, откуда началась", – отметил он.

Министр добавил, что речь идет и об "очень, очень важном сигнале" о том, что Россия не может выиграть эту войну.

"Рано или поздно, конечно при поддержке союзников, Украина выиграет эту войну, и я в этом абсолютно уверен. И это займет столько времени, сколько потребуется. Но Украина должна выиграть эту войну", – резюмировал Спрудс.

Украинская операция в Курской области получила положительную оценку немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, который возглавляет координационный центр по вопросам Украины в немецком Минобороны.

Разведка британского Минобороны в то же время отмечает, что Россия развернула больше войск в Курской области после первоначального "беспорядка и дезорганизации" на прошлой неделе.

ЛатвияКурская область
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