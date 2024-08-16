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Генштаб: На фронті за добу 99 зіткнень, з них 28 на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 серпня 2024, 22:57
Генштаб: На фронті за добу 99 зіткнень, з них 28 на Покровському напрямку
Фото - 24 омбр імені короля данила

Із початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, з них майже третина відбулась на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 16 серпня

Дослівно: "Противник завдав п’ять ракетних ударів, застосувавши сім ракет, 56 авіаційних ударів - скинув 69 КАБів, задіяв для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснив 3371 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку окупанти впродовж цієї доби здійснили дев’ять атак поблизу Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Силами оборони зафіксовано 10 атак противника в районах Глушківки, Андріївки та Кругляківки, три з них тривають, ситуація контрольована.

Шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, безуспішно намагався просунутися в районах населених пунктів Макіївка, Торське та Невське.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Переїзного та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру та Григорівки.

Ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. 10 штурмів наші захисники відбили, одна атака триває і зараз.

На Покровському напрямку, з початку доби, в районах Пантелеймонівки, Водяного, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Гродівки, Новогродівки, Новожеланного, Птичого та Зеленого поля точилися жорсткі бої. Відбито 28 наступальних та штурмових дій ворога. Ще дев’ять боєзіткнень триває.

На Курахівському напрямку на цей час нараховується 10 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили теж одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили три штурми противника на наші позиції.

Генштаббойові діївійна
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