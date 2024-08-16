Генштаб: На фронте за сутки 99 столкновений, из них 28 на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 99 боевых столкновений, из них почти треть состоялась на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 16 августа

Дословно: "Противник нанес пять ракетных ударов, применив семь ракет, 56 авиационных ударов - сбросил 69 КАБов, задействовал для ударов 687 дронов-камикадзе и совершил 3371 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении оккупанты в течение этих суток совершили девять атак вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении Силами обороны зафиксировано 10 атак противника в районах Глушковки, Андреевки и Кругляковки, три из них продолжаются, ситуация контролируемая.

Шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, безуспешно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка, Торское и Невское.

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На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Переездного и Спирного.

На Краматорском направлении состоялось три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра и Григорьевки.

Враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. 10 штурмов наши защитники отбили, одна атака продолжается и сейчас.

На Покровском направлении, с начала суток, в районах Пантелеймоновки, Водяного, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Гродовки, Новогродовки, Новожеланного, Птичьего и Зеленого поля шли жесткие бои. Отражено 28 наступательных и штурмовых действий врага. Еще девять боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 10 безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики сохраняют наибольшую активность у Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Константиновки.

На Ореховском направлении наши войска отбили тоже одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отбили три штурма противника на наши позиции.