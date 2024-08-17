Російські БпЛА всю ніч атакували Україну
Увечері 16 серпня російська армія запустила в Україну ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: У Сумській області оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА о 21:57.
О 23:04 про БпЛА через Полтавщину, курс південно-західний.
Пізніше повідомили про:
- БпЛА над Черкасами, курс південно-західний;
- БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний;
- БпЛА в північній та західній частині Полтавської області, курс південно-західний;
- БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південно-західний;
- БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.
О 23:56 стало відомо про рух:
- БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.
Дослівно Повітряні сили о 00: 45: "Рух ударних БпЛА:
БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, курс західний.
БпЛА на межі Полтавської та Київської областей, курс західний.
БпЛА в південній частині Харківщини, курс північний".
1:07: "БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
БпЛА в східній частині Київщини, курс західний".
1:22: "БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північний".
3:09: "БпЛА в східній частині Київщини, постійно змінює курс.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно-західний".
5:26: "БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, постійно змінює курс.
БпЛА на межі Черкаської та Київської областей,постійно змінює курс".
7:08: "БпЛА в Київській області у напрямку Броварів".
Оновлено: О 7:27 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних БпЛА.