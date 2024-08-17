Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські БпЛА всю ніч атакували Україну

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Субота, 17 серпня 2024, 07:28
Російські БпЛА всю ніч атакували Україну
Фото - Getty Images

Увечері 16 серпня російська армія запустила в Україну ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: У Сумській області оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА о 21:57.

Реклама:

О 23:04 про БпЛА через Полтавщину, курс південно-західний.

Пізніше повідомили про:

  • БпЛА над Черкасами, курс південно-західний;
  • БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в північній та західній частині Полтавської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в північній частині Черкаської області, курс південно-західний;
  • БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.

О 23:56 стало відомо про рух:

ВІДЕО ДНЯ
  • БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс західний.
  • БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.

Дослівно Повітряні сили о 00: 45: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, курс західний.

БпЛА на межі Полтавської та Київської областей, курс західний.

БпЛА в південній частині Харківщини, курс північний".

1:07: "БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.

БпЛА в східній частині Київщини, курс західний".

1:22: "БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей, курс північний".

3:09: "БпЛА в східній частині Київщини, постійно змінює курс.

БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно-західний".

5:26: "БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, постійно змінює курс.

БпЛА на межі Черкаської та Київської областей,постійно змінює курс".

7:08: "БпЛА в Київській області у напрямку Броварів".

Оновлено: О 7:27 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих ударних БпЛА.

безпілотникиповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
безпілотники
На Київщині працювала ППО по ворожих дронах
Росіяни відзвітували про атаку БПЛА і безекіпажних катерів по Криму
КМВА про нічну атаку дронів на столицю: Обійшлося без руйнувань та постраждалих
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: