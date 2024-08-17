Российские БпЛА всю ночь атаковали Украину

Вечером 16 августа российская армия запустила в Украину ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В Сумской области объявили об угрозе применения ударных БпЛА в 21:57.

Реклама:

В 23:04 о БпЛА через Полтавскую область, курс юго-западный.

Позже сообщили о:

БпЛА над Черкассами, курс юго-западный;

БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный; БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный;

БпЛА в северной и западной части Полтавской области, курс юго-западный;

БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный;

БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.

В 23:56 стало известно о движении:

ВИДЕО ДНЯ

БпЛА в южной части Черниговской области, курс западный.

БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.

БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.

Дословно Воздушные силы в 00:45: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА на границе Киевской и Черниговской областей, курс западный.

БпЛА на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.

БпЛА в южной части Харьковщины, курс северный".

1:07: "БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.

БпЛА в восточной части Киевщины, курс западный".

1:22: "БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северный".

3:09: "БпЛА в восточной части Киевщины, постоянно меняет курс.

БпЛА на Днепропетровщине, курс северо-западный".

5:26: "БпЛА на границе Киевской и Черниговской областей, постоянно меняет курс.

БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей, постоянно меняет курс".

7:08: "БпЛА в Киевской области в направлении Броваров".

Обновлено: В 7:27 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных БпЛА.