Российские БпЛА всю ночь атаковали Украину
Вечером 16 августа российская армия запустила в Украину ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В Сумской области объявили об угрозе применения ударных БпЛА в 21:57.
В 23:04 о БпЛА через Полтавскую область, курс юго-западный.
Позже сообщили о:
- БпЛА над Черкассами, курс юго-западный;
- БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный; БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный;
- БпЛА в северной и западной части Полтавской области, курс юго-западный;
- БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный;
- БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.
В 23:56 стало известно о движении:
- БпЛА в южной части Черниговской области, курс западный.
- БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс юго-западный.
- БпЛА в западной части Донецкой области, курс северный.
Дословно Воздушные силы в 00:45: "Движение ударных БпЛА:
БпЛА на границе Киевской и Черниговской областей, курс западный.
БпЛА на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.
БпЛА в южной части Харьковщины, курс северный".
1:07: "БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.
БпЛА в восточной части Киевщины, курс западный".
1:22: "БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северный".
3:09: "БпЛА в восточной части Киевщины, постоянно меняет курс.
БпЛА на Днепропетровщине, курс северо-западный".
5:26: "БпЛА на границе Киевской и Черниговской областей, постоянно меняет курс.
БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей, постоянно меняет курс".
7:08: "БпЛА в Киевской области в направлении Броваров".
Обновлено: В 7:27 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных БпЛА.