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"Подруга Путіна" хоче розслідувати роль уряду Шольца у вибухах "Північного потоку"

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 17 серпня 2024, 09:09
Подруга Путіна хоче розслідувати роль уряду Шольца у вибухах Північного потоку
getty images

Керівниця ультралівої партії BSW Сара Вагенкнехт, відома проросійською риторикою, вимагає роз'яснень щодо нападів на газопроводи "Північного потоку".

Джерело: ZDF, "Європейська правда"

Деталі: Вагенкнехт закликає створити в Бундестазі слідчу комісію для з'ясування ролі федерального уряду у зв'язку з атаками на газопроводи "Північний потік".

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Комісія, на її думку, має розслідувати, чи німецькі органи влади і представники уряду знали про плани атак.

"Якщо з'ясується, що німецька влада знала про план атаки заздалегідь, то ми матимемо скандал століття в німецькій політиці", – завила Вагенкнехт.

Вибух газопроводу "Північний потік" був "терористичною атакою на наше енергопостачання", продовжила Вагенкнехт. Вона розкритикувала федеральний уряд за те, що він нічого не зробив для розслідування цієї справи.

ВІДЕО ДНЯ

14 серпня декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Однак німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт. 

У четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.

Північний потік-2ПутінНімеччинаРосія
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