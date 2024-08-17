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"Подруга Путина" хочет расследовать роль правительства Шольца во взрывах »Северного потока»

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 17 августа 2024, 09:09
Подруга Путина хочет расследовать роль правительства Шольца во взрывах »Северного потока»
getty images

Руководитель ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт, известная пророссийской риторикой, требует разъяснений относительно нападений на газопроводы "Северного потока".

Источник: ZDF, "Европейская правда"

Детали: Вагенкнехт призывает создать в Бундестаге следственную комиссию для выяснения роли федерального правительства в связи с атаками на газопроводы "Северный поток".

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Комиссия, по ее мнению, должна расследовать, знали ли немецкие органы власти и представители правительства о планах атак.

"Если выяснится, что немецкие власти знали о плане атаки заранее, то мы получим скандал века в немецкой политике", – завила Вагенкнехт.

Взрыв газопровода "Северный поток" был "террористической атакой на наше энергоснабжение", продолжила Вагенкнехт. Она раскритиковала федеральное правительство за то, что оно ничего не сделало для расследования этого дела.

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14 августа несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Однако немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.

В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.

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