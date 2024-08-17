Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ФСБ і "Яндекс" обманом збирають дані росіян, які хочуть приєднатися до РДК і легіону "Свобода Росії" – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 17 серпня 2024, 13:05
ФСБ і Яндекс обманом збирають дані росіян, які хочуть приєднатися до РДК і легіону Свобода Росії – ЗМІ
скриншот "медузи"

Російські активісти та ЗМІ вважають, що кілька сайтів, які є копією сайтів легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" (РДК), насправді є "пастками" ФСБ.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Ці сайти показувалися вгорі видачі "Яндекса", але не показувалися в пошуковій видачі Google і водночас збирали дані тих, хто потенційно хотів би вступити в організації.

Реклама:

Айтішники РФ упевнені, що "Яндекс" навмисне рекламує фейкові сайти, які можуть бути пов'язані з російськими силовиками, а також звинуватили компанію у співпраці з ФСБ.

Наразі фейкові сайти недоступні, проте кешовані версії все ще перебувають на першому рядку видачі "Яндекса".

Добровольці, які воюють у складі ЗСУ, підтвердили, що це не їхні сайти.

ВІДЕО ДНЯ
 
скриншот

Підроблені сайти відрізнялися від справжніх однією літерою в домені. Це типовий прийом фішингової атаки (як правило, її застосовують шахраї, щоб вкрасти гроші або дані людини).

Як зазначив один з айтішників, на відміну від справжніх, на них не були вказані реквізити для пожертв. Натомість обидва сайти мали форму для збору даних - про стать, вік, контакти та місцезнаходження респондента. Передбачалося, що користувач може сам надіслати інформацію через ці форми.

Однак не можна з точністю сказати, хто саме створив або підтримує ці сайти.

Фейковий сайт "Свободы России" був зареєстрований у грудні 2023-го, а РДК - у серпні того ж року. Під час реєстрації доменів усі дані було приховано.

РосіяпропагандаФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Росія
В Ростовській області через атаку безпілотників спалахнули резервуари з паливом
Путін призначив свою родичку статс-секретарем Міноборони РФ
Біля берегів Камчатки стався землетрус: почалося виверження вулкану
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: