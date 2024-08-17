ФСБ і "Яндекс" обманом збирають дані росіян, які хочуть приєднатися до РДК і легіону "Свобода Росії" – ЗМІ

Російські активісти та ЗМІ вважають, що кілька сайтів, які є копією сайтів легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" (РДК), насправді є "пастками" ФСБ.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Ці сайти показувалися вгорі видачі "Яндекса", але не показувалися в пошуковій видачі Google і водночас збирали дані тих, хто потенційно хотів би вступити в організації.

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Айтішники РФ упевнені, що "Яндекс" навмисне рекламує фейкові сайти, які можуть бути пов'язані з російськими силовиками, а також звинуватили компанію у співпраці з ФСБ.

Наразі фейкові сайти недоступні, проте кешовані версії все ще перебувають на першому рядку видачі "Яндекса".

Добровольці, які воюють у складі ЗСУ, підтвердили, що це не їхні сайти.

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Підроблені сайти відрізнялися від справжніх однією літерою в домені. Це типовий прийом фішингової атаки (як правило, її застосовують шахраї, щоб вкрасти гроші або дані людини).

Як зазначив один з айтішників, на відміну від справжніх, на них не були вказані реквізити для пожертв. Натомість обидва сайти мали форму для збору даних - про стать, вік, контакти та місцезнаходження респондента. Передбачалося, що користувач може сам надіслати інформацію через ці форми.

Однак не можна з точністю сказати, хто саме створив або підтримує ці сайти.

Фейковий сайт "Свободы России" був зареєстрований у грудні 2023-го, а РДК - у серпні того ж року. Під час реєстрації доменів усі дані було приховано.