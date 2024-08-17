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ФСБ и "Яндекс" обманом собирают данные россиян, которые хотят присоединиться к РДК и легиону "Свобода России" – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 17 августа 2024, 13:05
ФСБ и Яндекс обманом собирают данные россиян, которые хотят присоединиться к РДК и легиону Свобода России – СМИ
скриншот "медузы"

Российские активисты и СМИ считают, что несколько сайтов, которые являются копией сайтов легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК), на самом деле являются "ловушками" ФСБ.

Источник: "Медуза"

Детали: Эти сайты показывались вверху выдачи "Яндекса", но не показывались в поисковой выдаче Google и при этом собирали данные тех, кто потенциально хотел бы вступить в организации.

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Айтишники РФ уверены, что "Яндекс" нарочно рекламирует фейковые сайты, которые могут быть связаны с российскими силовиками, а также обвинили компанию в сотрудничестве с ФСБ.

В настоящее время фейковые сайты недоступны, однако кэшированные версии все еще находятся на первой строке выдачи "Яндекса".

Добровольцы, которые воюют в составе ВСУ, подтвердили, что это не их сайты.

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скриншот

Поддельные сайты отличались от настоящих одной буквой в домене. Это типичный прием фишинговой атаки (как правило, ее применяют мошенники, чтобы украсть деньги или данные человека).

Как отметил один из айтишников, в отличие от настоящих, на них не были указаны реквизиты для пожертвований. Зато оба сайта имели форму для сбора данных — о поле, возрасте, контактах и местонахождении респондента. Предполагалось, что пользователь может сам отправить информацию через эти формы.

Однако нельзя с точностью сказать, кто именно создал или поддерживает эти сайты.

Фейковый сайт "Свободы России" был зарегистрирован в декабре 2023-го, а РДК — в августе того же года. При регистрации доменов все данные были скрыты. 

РосcияпропагандаФСБ
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