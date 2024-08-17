МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту"

Генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Джерело: очільник МОЗ Віктор Ляшко

Пряма мова Ляшка: "Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові.

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Моя позиція — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації".

Деталі: Ляшко повідомив, що усі факти щодо відновлення "Охматдиту", зазначені у ЗМІ, вже вивчаються Нацполіцією за його зверненням, а також перевірку проводить НАБУ.

Пряма мова Ляшка: "Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду".

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Більше деталей: Для оцінки пропозицій від компаній щодо ремонту були залучені Робоча група "Охматдиту" та загальні збори Фонду.

31 липня рішенням загальних зборів Фонду надано рекомендацію "Охматдиту" щодо укладення договору на виконання робіт із вже відомою компанією, що зафіксовано у протоколі.

Рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір. Проте Ляшко запевняє, що відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи "Охматдиту" отримані не були.

Міністр додав, що МОЗ дотримується плану, що процеси відновлення "Охматдиту" будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення.

У суботу 17 серпня відбудеться засідання для відбору 7 учасників з-поміж представників громадськості, тобто Рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована.

Ляшко попросив Раду зібратися у понеділок, аби розглянути поетапний план відновлення "Охматдиту" та надати свої рекомендації.

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