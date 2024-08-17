Минздрав отстранил гендиректора "Охматдета"

Генеральный директор НДСБ "Охматдет" Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава.

Источник: глава Минздрава Виктор Ляшко

Прямая речь Ляшко: "О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровые.

Реклама:

Моя позиция - исполняющим обязанности должен быть человек из числа заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации".

Детали: Ляшко сообщил, что все факты по восстановлению "Охматдета", указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.

Прямая речь Ляшко: "Получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Для оценки предложений были привлечены Рабочая группа "Охматдета" и общее собрание Фонда.

31 июля решением общего собрания Фонда предоставлена рекомендация "Охматдету" о заключении договора на выполнение ремонтных работ поврежденного современного корпуса больницы с уже известной компанией, что зафиксировано в протоколе.

Решение объявить компанию победителем тендера принял Жовнир. Однако Ляшко уверяет, что соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от Рабочей группы "Охматдета" получены не были.

Министр добавил, что Минздрав придерживается плана, что процессы восстановления "Охматдета" будут происходить под наблюдением Совета по восстановлению.

В субботу 17 августа состоится заседание для отбора 7 участников из числа представителей общественности, то есть Совет в составе 15 человек будет окончательно сформирован.

Ляшко попросил Совет собраться в понедельник, чтобы рассмотреть поэтапный план восстановления "Охматдета" и предоставить свои рекомендации.

Напомним: