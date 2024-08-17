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У Хорватії шукають трьох українців, яких підозрюють у масштабному підпалі суден

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 16:37
У Хорватії шукають трьох українців, яких підозрюють у масштабному підпалі суден
Ілюстративне фото Getty Images

Поліція хорватського регіону Істрія розшукує трьох українців, яких підозрюють у влаштуванні пожежі в порту Медулін і знищенні 35 суден. Підозрювані – 28-річний та двоє 25-річних громадян України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач"

Деталі: За даними поліції, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що троє громадян України за попередньою змовою 14 травня прибули до Хорватії з Польщі та припаркували автомобіль в районі Медуліна, звідки попрямували в напрямку порту Медулін.

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Близько 3:40 ночі, поки двоє інших зловмисників були на варті, один із 25-річних хлопців прослизнув через огороджену частину пірсу та попрямував до причалу.

 

Далі підозрюваний кинув пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка перекинулася на 34 пришвартовані судна, 22 з яких згоріли повністю, а інші були пошкоджені вогнем.

Власникам яхт, катерів та човнів завдано матеріальних збитків на суму близько двох мільйонів євро.

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У поліції зазначають, що зловмисники наразі не перебувають на території Хорватії. Кримінальну справу проти них спрямовано до відповідної державної прокуратури.

Наступний крок – міжнародний ордер на арешт.

Нагадаємо: Навесні в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.

Хорватіяпожежарозшук
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