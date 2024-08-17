В Хорватии ищут трех украинцев, которых подозревают в масштабном поджоге судов

Полиция хорватского региона Истрия разыскивает трех украинцев, которых подозревают в устройстве пожара в порту Медулин и уничтожении 35 судов. Подозреваемые - 28-летний и двое 25-летних граждан Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель"

Детали: По данным полиции, в ходе расследования уголовного производства установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта Медулин.

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Около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу.

Далее подозреваемый бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который перекинулся на 34 пришвартованных судна, 22 из которых сгорели полностью, а другие были повреждены огнем.

Владельцам яхт, катеров и лодок нанесен материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

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В полиции отмечают, что злоумышленники пока не находятся на территории Хорватии. Уголовное дело против них направлено в соответствующую государственную прокуратуру.

Следующий шаг – международный ордер на арест.

Напомним: Весной в центре Копенгагена вспыхнул пожар в историческом здании биржи Берсен. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.