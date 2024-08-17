Синоптики прогнозують короткочасні дощі та сильну спеку в 4 областях
Субота, 17 серпня 2024, 18:29
У неділю, 18 серпня на більшості території України опадів не прогнозується, лише в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Джерело: прогноз Укргідрометцентру на 18 серпня
Деталі: За даним синоптиків, спостерігатиметься мінлива хмарність, Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
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Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°; вдень 29-34°.
В Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях - місцями сильна спека 35-36°, в Карпатах 22-27°.