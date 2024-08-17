Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и сильную жару в 4 областях

В воскресенье, 18 августа на большинстве территории Украины осадков не прогнозируется, лишь в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Источник: прогноз Укргидрометцентра на 18 августа

Детали: По данным синоптиков, будет наблюдаться переменная облачность, ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

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Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°; днем 29-34°.

В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях - местами сильная жара 35-36°, в Карпатах 22-27°.