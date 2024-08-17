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У Тисі на кордоні з Румунією виявили чергового потопельника - ДПСУ

Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 21:24
У Тисі на кордоні з Румунією виявили чергового потопельника - ДПСУ
Фото: Getty Images

У річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка середнього віку без документів.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Чергове тіло людини виявили в Тисі на кордоні з Румунією. Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега".

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Деталі: Повідомляється, що до місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води.

Загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли, проводяться заходи щодо встановлення особи.

Прикордонники вкотре закликали уникати ризиків, що несуть небезпеку життю та здоровʼю.

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Прикордонна службакордонвода
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