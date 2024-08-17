У Тисі на кордоні з Румунією виявили чергового потопельника - ДПСУ

У річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка середнього віку без документів.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Чергове тіло людини виявили в Тисі на кордоні з Румунією. Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що до місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води.

Загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли, проводяться заходи щодо встановлення особи.

Прикордонники вкотре закликали уникати ризиків, що несуть небезпеку життю та здоровʼю.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Тече річка Тиса. Як українці намагаються втекти від мобілізації через державний кордон

Плюси, мінуси й підводні камені річки Тиса. Відеорепортаж із берегів "Стікса для ухилянтів"