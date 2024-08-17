В Тисе на границе с Румынией обнаружили очередного утопленника - ГПСУ

В реке Тиса на границе с Румынией обнаружили тело мужчины среднего возраста без документов.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "Очередное тело человека обнаружили в Тисе на границе с Румынией. Об утопленнике сообщили пограничникам румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу".

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Детали: Сообщается, что к месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Сейчас тело достали из воды.

Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли, проводятся мероприятия по установлению личности.

Пограничники в очередной раз призвали избегать рисков, несущих опасность жизни и здоровью.

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