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Естонія планує розпочати виробництво снарядів на початку наступного року

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 22:06
Естонія планує розпочати виробництво снарядів на початку наступного року
Фото: Getty Images

Міністр оборони Естонії Ханно Пеквкур заявив, що у військовому містечку Емарі не пізніше початку 2025 року планується розпочати виробництво боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова: "У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії".

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Деталі: Міністр додав, що поки в Естонії немає оборонного промислового парку, необхідно шукати інші способи прискорити виробництво боєприпасів.

За його словами, одним із варіантів було надати на тендерній основі тому чи іншому підприємству можливість розпочати таке виробництво в Емарі.

"Там для цього є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

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Найближчим часом Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями. Об'єкт має використовуватися для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.

Нагадаємо:

  • Нова коаліція в Естонії раніше запропонувала підвищити податок на додану вартість, податок на прибуток та акцизи на алкоголь, тютюн і бензин – зокрема для того, щоб втілити цілі з витрат на оборону.
  • Естонський командувач сил оборони генерал Мартін Херем раніше закликав протягом наступних двох років збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, насамперед для закупівлі достатньої кількості боєприпасів.

Естоніязброя
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