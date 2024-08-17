Естонія планує розпочати виробництво снарядів на початку наступного року

Міністр оборони Естонії Ханно Пеквкур заявив, що у військовому містечку Емарі не пізніше початку 2025 року планується розпочати виробництво боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова: "У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії".

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Деталі: Міністр додав, що поки в Естонії немає оборонного промислового парку, необхідно шукати інші способи прискорити виробництво боєприпасів.

За його словами, одним із варіантів було надати на тендерній основі тому чи іншому підприємству можливість розпочати таке виробництво в Емарі.

"Там для цього є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

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Найближчим часом Державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями. Об'єкт має використовуватися для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.

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