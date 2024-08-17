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Эстония планирует начать производство снарядов в начале следующего года

Иванна Костина, Станислав ПогориловСуббота, 17 августа 2024, 22:06
Эстония планирует начать производство снарядов в начале следующего года
Фото: Getty Images

Министр обороны Эстонии Ханно Пеквкур заявил, что в военном городке Эмари не позднее начала 2025 года планируется начать производство боеприпасов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь: "В сегодняшней ситуации с безопасностью необходимо как можно скорее начать производство боеприпасов в Эстонии".

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Детали: Министр добавил, что пока в Эстонии нет оборонного промышленного парка, необходимо искать другие способы ускорить производство боеприпасов.

По его словам, одним из вариантов было предоставить на тендерной основе тому или иному предприятию возможность начать такое производство в Эмари.

"Там для этого есть инфраструктура с соответствующими требованиями к безопасности и надежности", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

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В ближайшее время Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) организует тендер, победитель которого на три года получит в военном городке Эмари территорию площадью около 8900 квадратных метров с семью складскими помещениями. Объект должен использоваться для производства боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним:

  • Новая коалиция в Эстонии ранее предложила повысить налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и акцизы на алкоголь, табак и бензин – в частности для того, чтобы воплотить цели по расходам на оборону.
  • Эстонский командующий силами обороны генерал Мартин Херем ранее призвал в течение следующих двух лет увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, прежде всего для закупки достаточного количества боеприпасов.

Эстонияоружие
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