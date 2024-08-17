Біля берегів Камчатки стався землетрус: почалося виверження вулкану

Землетрус магнітудою 7,0 зареєстровано біля берегів Камчатки РФ, за 108 км від Петропавловська-Камчатського, мешканці краю полишили свої будинки, почалося виверження вулкану.

Джерело: "РИА Новости", "ТАСС", CNN

Деталі: Повідомляється, що за даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився приблизно в 55 милях від Петропавловськ-Камчатський з населенням близько 181 тисяч чоловік.

Реклама:

Землетрус мав глибину близько 30 миль і стався рано вранці в неділю за місцевим часом.

За даними американської системи попередження про цунамі, "небезпечні хвилі цунамі від цього землетрусу можливі в межах 300 км (приблизно 186 миль) від епіцентру вздовж узбережжя Росії.

Після землетрусу біля берегів Камчатки сталася серія афтершоків магнітудою 3,9, свідчать дані на сайті Камчатської філії геофізичної служби РАН.

ВІДЕО ДНЯ

В російському МНС вважають, що загрози цунамі після землетрусу біля берегів Камчатки немає.

Оновлено. Повідомляється, що почалося виверження вулкана Шивелуч, відбувається видавлювання лави. "Почалося виверження вулкана Шивелуч на куполах Каран і 300 років РАН. За візуальною оцінкою, висота попелової колони - 8 км над рівнем моря", - повідомили в інституті вулканології та сейсмології ДВО РАН.

Довідково: Шивелуч - діючий вулкан на Камчатці, його вік - 60-70 тис. років. Він складається з вулкана Старий Шивелуч, стародавньої кальдери та активного вулкана Молодий Шивелуч. Вулкан розташований на відстані близько 50 км від селища Ключі Усть-Камчатського району і за 450 км від Петропавловська-Камчатського.