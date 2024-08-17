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Біля берегів Камчатки стався землетрус: почалося виверження вулкану

Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 23:22
Біля берегів Камчатки стався землетрус: почалося виверження вулкану
Петропавловськ-Камчатський, фото: Getty Images

Землетрус магнітудою 7,0 зареєстровано біля берегів Камчатки РФ, за 108 км від Петропавловська-Камчатського, мешканці краю полишили свої будинки, почалося виверження вулкану.

Джерело: "РИА Новости", "ТАСС"CNN

Деталі: Повідомляється, що за даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився приблизно в 55 милях від Петропавловськ-Камчатський з населенням близько 181 тисяч чоловік.

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Землетрус мав глибину близько 30 миль і стався рано вранці в неділю за місцевим часом.

За даними американської системи попередження про цунамі, "небезпечні хвилі цунамі від цього землетрусу можливі в межах 300 км (приблизно 186 миль) від епіцентру вздовж узбережжя Росії.

Після землетрусу біля берегів Камчатки сталася серія афтершоків магнітудою 3,9, свідчать дані на сайті Камчатської філії геофізичної служби РАН.

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В російському МНС вважають, що загрози цунамі після землетрусу біля берегів Камчатки немає.

Оновлено. Повідомляється, що почалося виверження вулкана Шивелуч, відбувається видавлювання лави. "Почалося виверження вулкана Шивелуч на куполах Каран і 300 років РАН. За візуальною оцінкою, висота попелової колони - 8 км над рівнем моря", - повідомили в інституті вулканології та сейсмології ДВО РАН.

Довідково: Шивелуч - діючий вулкан на Камчатці, його вік - 60-70 тис. років. Він складається з вулкана Старий Шивелуч, стародавньої кальдери та активного вулкана Молодий Шивелуч. Вулкан розташований на відстані близько 50 км від селища Ключі Усть-Камчатського району і за 450 км від Петропавловська-Камчатського.

Росіяземлетрус
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