Біля берегів Камчатки стався землетрус: почалося виверження вулкану
Землетрус магнітудою 7,0 зареєстровано біля берегів Камчатки РФ, за 108 км від Петропавловська-Камчатського, мешканці краю полишили свої будинки, почалося виверження вулкану.
Джерело: "РИА Новости", "ТАСС", CNN
Деталі: Повідомляється, що за даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився приблизно в 55 милях від Петропавловськ-Камчатський з населенням близько 181 тисяч чоловік.
Землетрус мав глибину близько 30 миль і стався рано вранці в неділю за місцевим часом.
За даними американської системи попередження про цунамі, "небезпечні хвилі цунамі від цього землетрусу можливі в межах 300 км (приблизно 186 миль) від епіцентру вздовж узбережжя Росії.
Після землетрусу біля берегів Камчатки сталася серія афтершоків магнітудою 3,9, свідчать дані на сайті Камчатської філії геофізичної служби РАН.
В російському МНС вважають, що загрози цунамі після землетрусу біля берегів Камчатки немає.
Оновлено. Повідомляється, що почалося виверження вулкана Шивелуч, відбувається видавлювання лави. "Почалося виверження вулкана Шивелуч на куполах Каран і 300 років РАН. За візуальною оцінкою, висота попелової колони - 8 км над рівнем моря", - повідомили в інституті вулканології та сейсмології ДВО РАН.
Довідково: Шивелуч - діючий вулкан на Камчатці, його вік - 60-70 тис. років. Він складається з вулкана Старий Шивелуч, стародавньої кальдери та активного вулкана Молодий Шивелуч. Вулкан розташований на відстані близько 50 км від селища Ключі Усть-Камчатського району і за 450 км від Петропавловська-Камчатського.