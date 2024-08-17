У берегов Камчатки произошло землетрясение: началось извержение вулкана

Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировано у берегов Камчатки РФ, в 108 км от Петропавловска-Камчатского, жители края покинули свои дома, началось извержение вулкана.

Источник: "РИА Новости", "ТАСС" CNN

Детали: Сообщается, что по данным Геологической службы США, эпицентр находился примерно в 55 милях от Петропавловск-Камчатский с населением около 181 тысяч человек.

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Землетрясение имело глубину около 30 миль и произошло рано утром в воскресенье по местному времени.

По данным американской системы предупреждения о цунами, "опасные волны цунами от этого землетрясения возможны в пределах 300 км (примерно 186 миль) от эпицентра вдоль побережья России.

После землетрясения у берегов Камчатки произошла серия афтершоков магнитудой 3,9, свидетельствуют данные на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

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В российском МЧС считают, что угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет.

Обновлено. Сообщается, что началось извержение вулкана Шивелуч, происходит выдавливание лавы. "Началось извержение вулкана Шивелуч на куполах Каран и 300 лет РАН. По визуальной оценке, высота пепельной колонны - 8 км над уровнем моря", - сообщили в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Справка: Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.