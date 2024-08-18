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Генштаб: за добу відбулося 98 бойових зіткнень

Олена ІвашківНеділя, 18 серпня 2024, 01:06
Генштаб: за добу відбулося 98 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

За добу 17 серпня відбулося 98 бойових зіткнень. Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, тут, впродовж дня, агресор 35 разів атакував, 15 боєзіткнень ще тривають.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.00 17 серпня

Дослівно: "По території України сьогодні держава-терорист завдала три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 64 авіаудари, скинувши при цьому 58 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 463 дрони-камікадзе та здійснили 2668 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У Вовчанську ще триває бій.

За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше шістдесяти окупантів, знищили танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 28 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, також було пошкоджено три артилерійські системи, три автомобіля та шість одиниць спецтехніки окупанта.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Берестове та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена, триває три боєзіткнення.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. На цей час продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог сім разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Спірного, Виїмки та Переїзного. Всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру та Іванівського. Чотири атаки відбито, триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 14 раз атакували наші позиції поблизу Північного, Торецька та Залізного - дев’ять боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у п’яти локаціях.

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку, тут, впродовж дня, агресор 35 разів атакував в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. 20 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають. Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 270 військовослужбовців вбитими та пораненими; танк та шість автомобілів - знищеними. Також, українські захисники завдали суттєвих пошкоджень чотирьом артилерійським системам, РСЗВ, танку та 12 автомобілям противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили чотири ворожих спроби атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. Два боєзіткнення наразі триває. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку сьогодні агресор один раз намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Вугледару. Українські воїни зупинили атаку ворога.

На Придніпровському напрямку одна штурмова дія ворога успіху не мала. Втрат позицій не допущено.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ Збройних Сил України.

Генштабвійна
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