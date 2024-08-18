Генштаб: за сутки произошло 98 боевых столкновений

За сутки 17 августа произошло 98 боевых столкновений. Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, здесь, в течение дня, агрессор 35 раз атаковал, 15 боестолкновений еще продолжаются.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 17 августа

Дословно: "По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением трех ракет, 64 авиаудара, сбросив при этом 58 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 463 дрона-камикадзе и осуществили 2668 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске еще продолжается бой.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более шестидесяти оккупантов, уничтожили танк, боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 28 БПЛА, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники, также были повреждены три артиллерийские системы, три автомобиля и шесть единиц спецтехники оккупанта.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Берестовое и Стельмаховка подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается три боестолкновения.

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На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении враг семь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Спирного, Выемки и Переездного. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Ивановского. Четыре атаки отбиты, продолжаются два боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 14 раз атаковали наши позиции вблизи Северного, Торецка и Железного - девять боестолкновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в пяти локациях.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, здесь, в течение дня, агрессор 35 раз атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. 20 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боестолкновений продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 270 военнослужащих убитыми и ранеными; танк и шесть автомобилей - уничтоженными. Также, украинские защитники нанесли существенные повреждения четырем артиллерийским системам, РСЗО, танку и 12 автомобилям противника.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили четыре вражеских попытки атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки. Два боестолкновения пока продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении сегодня агрессор один раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Угледара. Украинские воины остановили атаку врага.

На Приднепровском направлении одно штурмовое действие врага успеха не имело. Потерь позиций не допущено.

Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.