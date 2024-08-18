Російські військові запустили з півночі ударні дрони
Неділя, 18 серпня 2024, 02:06
У ніч на 18 серпня російські військові запустили безпілотники з півночі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА".
Реклама:
Доповнено: О 2.47 військові повідомили про БпЛА на Полтавщині, що рухаються у напрямку Черкащини.
О 4.28 у Київській області оголосили загрозу застосування ударних БпЛА.
О 5.02 у ПС повідомили, що наразі група "Шахедів" спостерігаються тільки у Чернігівській області.