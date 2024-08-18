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Російські військові запустили з півночі ударні дрони

Олена ІвашківНеділя, 18 серпня 2024, 02:06
Російські військові запустили з півночі ударні дрони
фото: Getty Images

У ніч на 18 серпня російські військові запустили безпілотники з півночі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА".

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Доповнено: О 2.47 військові повідомили про БпЛА на Полтавщині, що рухаються у напрямку Черкащини.

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О 4.28 у Київській області оголосили загрозу застосування ударних БпЛА.

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О 5.02 у ПС повідомили, що наразі група "Шахедів" спостерігаються тільки у Чернігівській області.

безпілотникивійна
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