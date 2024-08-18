Российские военные запустили с севера ударные дроны

В ночь на 18 августа российские военные запустили беспилотники с севера.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Сумская область - угроза применения ударных БпЛА".

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Дополнено: В 2.47 военные сообщили о БпЛА в Полтавской области, которые движутся в направлении Черкасской области.

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В 4.28 в Киевской области объявили угрозу применения ударных БпЛА.

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В 5.02 в ВС сообщили, что сейчас группа "Шахедов" наблюдаются только в Черниговской области.