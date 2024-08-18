Российские военные запустили с севера ударные дроны
Воскресенье, 18 августа 2024, 02:06
В ночь на 18 августа российские военные запустили беспилотники с севера.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Сумская область - угроза применения ударных БпЛА".
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Дополнено: В 2.47 военные сообщили о БпЛА в Полтавской области, которые движутся в направлении Черкасской области.
В 4.28 в Киевской области объявили угрозу применения ударных БпЛА.
В 5.02 в ВС сообщили, что сейчас группа "Шахедов" наблюдаются только в Черниговской области.