Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Лівані стався тотальний блекаут

Олена ІвашківНеділя, 18 серпня 2024, 03:12
У Лівані стався тотальний блекаут
фото: Pixabay

У Лівані сталося "повне відключення електроенергії" по всій країні після того, як державна енергетична компанія заявила, що у неї закінчився газойль.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Відключення світла відбулося на тлі посилення обстрілів між Хезболлою та Ізраїлем.

Реклама:

Ліванська компанія Electricite Du Liban заявила, що останній енергоблок електростанції в Захрані був "примусово вимкнений", і що відключення електроенергії вплине на аеропорт, порти, водяні насоси, каналізаційні системи і в'язниці країни, повідомило в суботу ліванське державне Національне інформаційне агентство.

В EDL запевнили, що як тільки мазут буде поставлено, робота блоків електростанції відновиться, і згодом електроенергія та електропостачання будуть поступово відновлені до попереднього рівня.

Тимчасовий виконавець обов'язків міністра енергетики Лівану Валід Фаяд повідомив, що світло в країні повернеться протягом 24-48 годин.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Ізраїльські військові перебувають у стані підвищеної бойової готовності перед можливим ударом у відповідь з боку Ірану і Хезболли. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху провів нараду, на якій оцінив підготовку командування Армії оборони Ізраїлю.
  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Ліванелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Ліван
ЦАХАЛ: Ліван запустив на північ Ізраїлю близько 30 ракет
ЦАХАЛ заявив про "численні повітряні цілі", запущені з Лівану
ЦАХАЛ заявив, що атакував низку об'єктів "Хезболли"
Останні новини
13:19
Спека, місцями – гроза: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:19
відеоДесантники 46 ОАеМБр відбили 3 штурми і знищили багато техніки ворога
13:17
Рада впровадила європейські митні норми і наблизила до нового Митного кодексу
13:06
Голова МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС
13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
12:58
Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:54
Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу
12:46
футбол"Кривбас" – "Бетіс": анонс матчу плейоф Ліги конференцій УЄФА
12:45
В Україні продовжує зростати споживання електроенергії
12:40
відео"Годують гидотою, в палаті грибок": боєць оголосив голодування через умови в лікарні Одеси
Усі новини...
Реклама:
Реклама: