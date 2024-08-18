У Києві оголошували загрозу балістики: працювала ППО
Неділя, 18 серпня 2024, 04:59
У ніч на 18 серпня у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, кореспондент УП
Дослівно: "Увага! Швидкісна ціль на Київщину".
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Доповнено: У столиці двічі було чутно вибухи.
О 5.06 військові повідомили про ще одну ціль, яка летить на Київ.
У Київській МВА повідомили, що в області та на підступах до Києва працює ППО. Міська влада попросила мешканців залишатися в укриттях до відбою.
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О 6.38 пролунав відбій повітряної тривоги.
О 6.52 у Києві та області знову оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Київщину.