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У Києві оголошували загрозу балістики: працювала ППО

Олена ІвашківНеділя, 18 серпня 2024, 04:59
У Києві оголошували загрозу балістики: працювала ППО
фото: Getty Images

У ніч на 18 серпня у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, кореспондент УП

Дослівно: "Увага! Швидкісна ціль на Київщину".

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Доповнено: У столиці двічі було чутно вибухи.

О 5.06 військові повідомили про ще одну ціль, яка летить на  Київ.

У Київській МВА повідомили, що в області та на підступах до Києва працює ППО. Міська влада попросила мешканців залишатися в укриттях до відбою.

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О 6.38 пролунав відбій повітряної тривоги.

О 6.52 у Києві та області знову оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Київщину.

ракетний ударвійна
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