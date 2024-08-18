У Києві оголошували загрозу балістики: працювала ППО

У ніч на 18 серпня у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, кореспондент УП

Дослівно: "Увага! Швидкісна ціль на Київщину".

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Доповнено: У столиці двічі було чутно вибухи.

О 5.06 військові повідомили про ще одну ціль, яка летить на Київ.

У Київській МВА повідомили, що в області та на підступах до Києва працює ППО. Міська влада попросила мешканців залишатися в укриттях до відбою.

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О 6.38 пролунав відбій повітряної тривоги.

О 6.52 у Києві та області знову оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Київщину.