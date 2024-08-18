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В Киеве объявляли угрозу баллистики: работала ПВО

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 августа 2024, 04:59
В Киеве объявляли угрозу баллистики: работала ПВО
фото: Getty Images

В ночь на 18 августа в Киеве и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Скоростная цель на Киевщину".

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Дополнено: В столице дважды были слышны взрывы.

В 5.06 военные сообщили о еще одной цели, которая летит на Киев.

В Киевской МВА сообщили, что в области и на подступах к Киеву работает ПВО. Городские власти попросили жителей оставаться в укрытиях до отбоя.

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В 6.38 прозвучал отбой воздушной тревоги.

В 6.52 в Киеве и области снова объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели на Киевщину.

ракетный ударвойна
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