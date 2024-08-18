В країні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Неділя, 18 серпня 2024, 06:58
Вранці 18 серпня у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях була оголошена повітряна тривога через ракетну атаку. Згодом небезпека поширилася на інші області та тривала майже годину.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Мапа повітряних тривог.
Деталі: Спочатку військові повідомили про швидкісну ціль на Київщину, а через кілька хвилин оголосили ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.
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Доповнено: О 7.01 ПС повідомили про ракету на Черкащині.
О 7.15 ракета змінила напрямок на південь.
О 7.19 ракета змінила курс на Київщину.
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