В стране была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности

Утром 18 августа в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки. Позже опасность распространилась на другие области и продолжалась почти час.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог.

Детали: Сначала военные сообщили о скоростной цели в Киевскую область, а через несколько минут объявили ракетную опасность в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Дополнено: В 7.01 ПС сообщили о ракете Черкасской области.

Карта alerts.in.ua

В 7.15 ракета изменила направление на юг.

В 7.19 ракета изменила курс на Киевскую область.

ВИДЕО ДНЯ

В 7.42 прозвучал отбой угрозы.