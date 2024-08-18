В стране была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной опасности
Воскресенье, 18 августа 2024, 06:58
Утром 18 августа в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки. Позже опасность распространилась на другие области и продолжалась почти час.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог.
Детали: Сначала военные сообщили о скоростной цели в Киевскую область, а через несколько минут объявили ракетную опасность в областях, где объявлена воздушная тревога.
Реклама:
Дополнено: В 7.01 ПС сообщили о ракете Черкасской области.
В 7.15 ракета изменила направление на юг.
В 7.19 ракета изменила курс на Киевскую область.
ВИДЕО ДНЯ
В 7.42 прозвучал отбой угрозы.