ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії
Операція України в Курській області ілюструє, як українські сили можуть використовувати маневрову війну, щоб компенсувати перевагу Росії в живій силі та техніці.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Російські війська загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території на всьому театрі бойових дій за сім місяців із січня до липня цього року. Під час операції України в Курській області військові просунулася приблизно на 800 квадратних кілометрів протягом шести днів з 6 по 12 серпня та просунулася вглиб приблизно на 28 кілометрів станом на 17 серпня.
Військові аналітики підкреслили, що розмір території, захопленої українськими силами, не є індикатором успіху цієї операції. Але маневр може призвести до набагато швидшого просування, ніж позиційна війна.
На початку української операції в Курській області військові атакували здебільшого непідготовлені, необладнані та безлюдні російські оборонні позиції вздовж кордону, але Україна продовжувала використовувати маневри для швидкого просування в Курській області після розгортання російських підкріплень у цьому районі.
Використання Україною маневру в Курській області служить прикладом того, як український маневр у поєднанні з оперативною несподіванкою може призвести до досягнення цілей за значно коротші періоди часу з меншою кількістю живої сили та техніки.
Тривала позиційна війна, навпаки, лише посилить недоліки України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів.
Проблема відновлення оперативного маневру у війні залишається центральною проблемою для обох сторін на оперативному рівні війни, а здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки позиційної війни минулих місяців, яка може допомогти Україні використовувати маневрову війну в майбутньому.
Ключові висновки ISW за 17 серпня:
- Операція українських військ у Курській області і російські наступальні операції на сході України самі по собі не є вирішальними військовими операціями, які б дозволили виграти війну. Як російським, так і українським силам не вистачає можливостей для проведення окремих вирішальних операцій, які можуть призвести до перемоги у війні, і натомість вони змушені проводити кілька послідовних операцій з обмеженими оперативними цілями, які далекі від перемоги, але які в сукупності можуть досягти стратегічних цілей.
- Ще занадто рано оцінювати результати і оперативне значення української операції в Росії і російських наступальних дій на сході України.
- Очільник Росії Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають утримання ініціативи на всьому театрі бойових дій як стратегічний імператив для перемоги у війні на виснаження проти України, і як українське вторгнення в Курську область, так і російські наступальні дії на сході України вплинуть на те, чи зможуть російські війська утримати ініціативу в короткостроковій перспективі.
- Українські офіційні особи зазначають, що операція України в Курській області не має довгострокових територіальних цілей, а натомість спрямована на створення оперативного і стратегічного тиску на російські війська на всьому театрі бойових дій.
- Українська операція в Курській області вже створила оперативний і стратегічний тиск на російські війська на всьому театрі бойових дій, а наступні етапи бойових дій на території Росії, ймовірно, створять ще більший тиск на Путіна і російських військових.
- Російські війська не зможуть утримувати ініціативу на всій території Східної України нескінченно довго, і кульмінація російських наступальних операцій надасть українським військам можливість поборотися за цю ініціативу далі.
- Російська наступальна операція із захоплення Покровська є символом російського підходу до війни в Україні, який передбачає позиційну війну з поступовим повзучим просуванням і прагне виграти війну на виснаження.
- Вхід України в Курську область ілюструє, як українські війська можуть використовувати маневрену війну, щоб нівелювати російську перевагу в живій силі і матеріально-технічних засобах.
- Наразі просто занадто рано робити однозначні висновки щодо довгострокового впливу цих двох дуже різних зусиль Росії та України на хід війни.
- ISW пропонує ці спостереження щодо українського вторгнення в Курську область і багатомісячних російських наступальних дій на сході України, щоб забезпечити збалансовану основу для оцінки значення нинішніх російських і українських операцій для перебігу всієї війни, який залишатиметься невизначеним в осяжному майбутньому.
- Як повідомляється, Росія і Україна планували зустрітися в Катарі в серпні 2024 року, щоб обговорити можливий мораторій на українські та російські удари по енергетичній інфраструктурі, але Росія тимчасово відклала саміт після початку української операції в Курській області.
- Росія залишається незацікавленою в будь-яких ширших, змістовних переговорах, незалежно від готовності Росії розглянути або погодитися на можливий мораторій на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.
- Росія майже напевно розглядає можливий мораторій на удари по енергетиці лише через багатомісячну кампанію України проти російських нафтопереробних заводів.
- Українські війська просунулися в Часовому Ярі, а російські війська нещодавно незначно просунулися в районі Кремінної, Покровська та Донецька.
- Російський уряд продовжує використовувати програму "Час героїв" для інтеграції ветеранів російської армії, яким він довіряє, на посади в російському уряді.