ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Операція України в Курській області ілюструє, як українські сили можуть використовувати маневрову війну, щоб компенсувати перевагу Росії в живій силі та техніці.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські війська загалом окупували 1175 квадратних кілометрів території на всьому театрі бойових дій за сім місяців із січня до липня цього року. Під час операції України в Курській області військові просунулася приблизно на 800 квадратних кілометрів протягом шести днів з 6 по 12 серпня та просунулася вглиб приблизно на 28 кілометрів станом на 17 серпня.

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Військові аналітики підкреслили, що розмір території, захопленої українськими силами, не є індикатором успіху цієї операції. Але маневр може призвести до набагато швидшого просування, ніж позиційна війна.

На початку української операції в Курській області військові атакували здебільшого непідготовлені, необладнані та безлюдні російські оборонні позиції вздовж кордону, але Україна продовжувала використовувати маневри для швидкого просування в Курській області після розгортання російських підкріплень у цьому районі.

Використання Україною маневру в Курській області служить прикладом того, як український маневр у поєднанні з оперативною несподіванкою може призвести до досягнення цілей за значно коротші періоди часу з меншою кількістю живої сили та техніки.

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Тривала позиційна війна, навпаки, лише посилить недоліки України в ресурсах, а затяжна війна збільшить витрати для України та її партнерів.

Проблема відновлення оперативного маневру у війні залишається центральною проблемою для обох сторін на оперативному рівні війни, а здатність України досягти швидкого маневру в Курській області свідчить про те, що українські сили засвоїли уроки позиційної війни минулих місяців, яка може допомогти Україні використовувати маневрову війну в майбутньому.

Ключові висновки ISW за 17 серпня: