ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России
Операция Украины в Курской области иллюстрирует, как украинские силы могут использовать маневренную войну, чтобы компенсировать преимущество России в живой силе и технике.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Российские войска в целом оккупировали 1175 квадратных километров территории на всем театре боевых действий за семь месяцев с января по июль этого года. Во время операции Украины в Курской области военные продвинулась примерно на 800 квадратных километров в течение шести дней с 6 по 12 августа и продвинулась вглубь примерно на 28 километров по состоянию на 17 августа.
Военные аналитики подчеркнули, что размер территории, захваченной украинскими силами, не является индикатором успеха этой операции. Но маневр может привести к гораздо более быстрому продвижению, чем позиционная война.
В начале украинской операции в Курской области военные атаковали в основном неподготовленные, необорудованные и безлюдные российские оборонительные позиции вдоль границы, но Украина продолжала использовать маневры для быстрого продвижения в Курской области после развертывания российских подкреплений в этом районе.
Использование Украиной маневра в Курской области служит примером того, как украинский маневр в сочетании с оперативной неожиданностью может привести к достижению целей за значительно более короткие периоды времени с меньшим количеством живой силы и техники.
Длительная позиционная война, наоборот, только усилит недостатки Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для Украины и ее партнеров.
Проблема восстановления оперативного маневра в войне остается центральной проблемой для обеих сторон на оперативном уровне войны, а способность Украины достичь быстрого маневра в Курской области свидетельствует о том, что украинские силы усвоили уроки позиционной войны прошлых месяцев, которая может помочь Украине использовать маневренную войну в будущем.
Ключевые выводы ISW за 17 августа:
- Операция украинских войск в Курской области и российские наступательные операции на востоке Украины сами по себе не являются решающими военными операциями, которые бы позволили выиграть войну. Как российским, так и украинским силам не хватает возможностей для проведения отдельных решающих операций, которые могут привести к победе в войне, и вместо этого они вынуждены проводить несколько последовательных операций с ограниченными оперативными целями, которые далеки от победы, но которые в совокупности могут достичь стратегических целей.
- Еще слишком рано оценивать результаты и оперативное значение украинской операции в России и российских наступательных действий на востоке Украины.
- Глава России Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают удержание инициативы на всем театре боевых действий как стратегический императив для победы в войне на истощение против Украины, и как украинское вторжение в Курскую область, так и российские наступательные действия на востоке Украины повлияют на то, смогут ли российские войска удержать инициативу в краткосрочной перспективе.
- Украинские официальные лица отмечают, что операция Украины в Курской области не имеет долгосрочных территориальных целей, а вместо этого направлена на создание оперативного и стратегического давления на российские войска на всем театре боевых действий.
- Украинская операция в Курской области уже создала оперативное и стратегическое давление на российские войска на всем театре боевых действий, а последующие этапы боевых действий на территории России, вероятно, создадут еще большее давление на Путина и российских военных.
- Российские войска не смогут удерживать инициативу на всей территории Восточной Украины бесконечно долго, и кульминация российских наступательных операций предоставит украинским войскам возможность побороться за эту инициативу дальше.
- Российская наступательная операция по захвату Покровска является символом российского подхода к войне в Украине, который предполагает позиционную войну с постепенным ползучим продвижением и стремится выиграть войну на истощение.
- Вход Украины в Курскую область иллюстрирует, как украинские войска могут использовать маневренную войну, чтобы нивелировать российское превосходство в живой силе и материально-технических средствах.
- Пока просто слишком рано делать однозначные выводы относительно долгосрочного влияния этих двух очень разных усилий России и Украины на ход войны.
- ISW предлагает эти наблюдения относительно украинского вторжения в Курскую область и многомесячных российских наступательных действий на востоке Украины, чтобы обеспечить сбалансированную основу для оценки значения нынешних российских и украинских операций для хода всей войны, который будет оставаться неопределенным в обозримом будущем.
- Как сообщается, Россия и Украина планировали встретиться в Катаре в августе 2024 года, чтобы обсудить возможный мораторий на украинские и российские удары по энергетическим