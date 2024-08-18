ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Операция Украины в Курской области иллюстрирует, как украинские силы могут использовать маневренную войну, чтобы компенсировать преимущество России в живой силе и технике.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские войска в целом оккупировали 1175 квадратных километров территории на всем театре боевых действий за семь месяцев с января по июль этого года. Во время операции Украины в Курской области военные продвинулась примерно на 800 квадратных километров в течение шести дней с 6 по 12 августа и продвинулась вглубь примерно на 28 километров по состоянию на 17 августа.

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Военные аналитики подчеркнули, что размер территории, захваченной украинскими силами, не является индикатором успеха этой операции. Но маневр может привести к гораздо более быстрому продвижению, чем позиционная война.

В начале украинской операции в Курской области военные атаковали в основном неподготовленные, необорудованные и безлюдные российские оборонительные позиции вдоль границы, но Украина продолжала использовать маневры для быстрого продвижения в Курской области после развертывания российских подкреплений в этом районе.

Использование Украиной маневра в Курской области служит примером того, как украинский маневр в сочетании с оперативной неожиданностью может привести к достижению целей за значительно более короткие периоды времени с меньшим количеством живой силы и техники.

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Длительная позиционная война, наоборот, только усилит недостатки Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для Украины и ее партнеров.

Проблема восстановления оперативного маневра в войне остается центральной проблемой для обеих сторон на оперативном уровне войны, а способность Украины достичь быстрого маневра в Курской области свидетельствует о том, что украинские силы усвоили уроки позиционной войны прошлых месяцев, которая может помочь Украине использовать маневренную войну в будущем.

Ключевые выводы ISW за 17 августа: