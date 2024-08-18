Трамп заявив, що має кращий за Гарріс зовнішній вигляд

Кандидат у президенти США Дональд Трамп на передвиборчому мітингу у місті Вілкс-Барре, що у штаті Пенсильванія, заявив, що вважає свій зовнішній вигляд кращим, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Пряма мова Трампа: "Я маю набагато кращий вигляд, ніж вона. Я маю кращий вигляд, ніж Камала".

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Експрезидент зробив цей коментар, згадуючи нещодавню обкладинку журналу Time, на якій зображена Гарріс.

"У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її. Вони зробили багато фотографій, які не вийшли, тому вони найняли художника, який намалював її", – додав Трамп.

Передісторія:

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Нещодавно Трамп несподівано розсипався в компліментах Гарріс, назвавши її "красивою жінкою" і порівнявши зі своєю дружиною Меланією.

Однак водночас він заявляв, що має право на особисті нападки на Гарріс.

Про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить, читайте у статті Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США