Трамп заявил, что имеет лучший внешний вид, чем у Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборном митинге в городе Уилкс-Барре, что в штате Пенсильвания, заявил, что считает свой внешний вид лучше, чем у его соперницы-демократки Камалы Харрис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Прямая речь Трампа: "Я выгляжу гораздо лучше, чем она. Я выгляжу лучше, чем Камала".

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Экс-президент сделал этот комментарий, вспоминая недавнюю обложку журнала Time, на которой изображена Харрис.

"В журнале Time нет ее фотографии. У них есть невероятный художник, который нарисовал ее. Они сделали много фотографий, которые не вышли, поэтому они наняли художника, который нарисовал ее", – добавил Трамп.

Предыстория:

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Недавно Трамп неожиданно рассыпался в комплиментах Харрис, назвав ее "красивой женщиной" и сравнив со своей женой Меланией.

Однако в то же время он заявлял, что имеет право на личные нападки на Харрис.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он совершает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США