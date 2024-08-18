Помер французький актор Ален Делон

Французькі ЗМІ повідомили про смерть зірки кіно Алена Делона у віці 88 років.

Джерело: Paris Match, AFP

Деталі: Зазначається, що Делон помер у своєму будинку у французькій комуні Душі в оточенні дітей і сім'ї.

Реклама:

Про дату і час церемонії прощання і похорону поки не оголошено.

Alain Delon, le Samouraï du cinéma est mort https://t.co/rwGrhtZdTl — Paris Match (@ParisMatch) August 18, 2024

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Ален Делон — французько-швейцарський актор кіно та театру, кінопродюсер, сценарист і режисер. Ветеран першої індокитайської війни. Вважається не лише зіркою та секс-символом європейського кінематографа, а й "найкрасивішим актором кіно за всю історію".

У 2019 році здоров'я артиста похитнулося, і він переніс інсульт. До цього Делон часто скаржився на головні болі і проходив лікування в американському госпіталі Нейї-сюр-Сен під Парижем. Коли стан знаменитості став критичним, його прооперували в паризькій клініці Піт'є-Сальпетрієр, а після деякий час спостерігали за здоров'ям актора у відділенні інтенсивної терапії. Пізніше Алена перевели до швейцарської лікарні, після чого той навіть зміг відвідати Каннський фестиваль, де отримав "Золоту пальмову гілку" за внесок у розвиток кінематографа.

У березні 2022 року в ЗМІ з'явилися новини про те, що артист зважився на евтаназію. Про це публіка дізналася від сина знаменитості, Ентоні, який зізнався в інтерв'ю, що між ним і батьком відбулася відверта розмова, в якій останній озвучив свої плани.