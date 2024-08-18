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Умер французский актер Ален Делон

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 09:10
Умер французский актер Ален Делон
Ален Делон, фото: Getty Images

Французские СМИ сообщили о смерти звезды кино Алена Делона в возрасте 88 лет.

Источник: Paris Match, AFP

Детали: Отмечается, что Делон умер в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

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О дате и времени церемонии прощания и похорон пока не объявлено.

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Справочно: Ален Делон - французско-швейцарский актер кино и театра, кинопродюсер, сценарист и режиссер. Ветеран первой индокитайской войны. Считается не только звездой и секс-символом европейского кинематографа, но и "самым красивым актером кино за всю историю".

В 2019 году здоровье артиста пошатнулось, и он перенес инсульт. До этого Делон часто жаловался на головные боли и проходил лечение в американском госпитале Нейи-сюр-Сен под Парижем. Когда состояние знаменитости стало критическим, его прооперировали в парижской клинике Питье-Сальпетриер, а после некоторое время наблюдали за здоровьем актера в отделении интенсивной терапии. Позже Алена перевели в швейцарскую больницу, после чего тот даже смог посетить Каннский фестиваль, где получил "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в развитие кинематографа.

В марте 2022 года в СМИ появились новости о том, что артист решился на эвтаназию. Об этом публика узнала от сына знаменитости, Энтони, который признался в интервью, что между ним и отцом состоялся откровенный разговор, в котором последний озвучил свои планы.

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