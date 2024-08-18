Берлін про німецькі танки на Курщині: зброю передавали під відповідальність України

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відреагував на повідомлення про те, що ЗСУ використовують німецьку зброю в ході операції у Курській області, вказавши, що вся німецька зброя передавалась під відповідальність України.

Джерело: Лінднер заявив в інтерв’ю SRF, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону".

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Деталі: Німецький міністр додав, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.

Раніше видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії.

Припускається, що в ході операції Україна використовує декілька таких машин.

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Також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.

Передісторія: