Берлін про німецькі танки на Курщині: зброю передавали під відповідальність України
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відреагував на повідомлення про те, що ЗСУ використовують німецьку зброю в ході операції у Курській області, вказавши, що вся німецька зброя передавалась під відповідальність України.
Джерело: Лінднер заявив в інтерв’ю SRF, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону".
Деталі: Німецький міністр додав, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.
Раніше видання Bild повідомляло, що на одному з відео з Курської області був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії.
Припускається, що в ході операції Україна використовує декілька таких машин.
Також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.
Передісторія:
- Раніше глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого нинішнього наступу на російську територію.
- Він також закликав збільшити постачання Україні танків Leopard 2, а також почати постачання бронемашин Fuchs.
- Своєю чергою німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг, який очолює ситуаційний центр із питань Україні при Міністерстві оборони Німеччини, відзначив рішення українських сил розпочати наступ на прикордонну територію Росії.
- Фройдинг після кількаденного візиту до України сказав, що "повністю розуміє" рішення українців почати наступ на Курську область Росії.